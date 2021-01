NÖ Landtag: FPÖ mit Aktueller Stunde zum Thema Lockdown

Sofortiges Ende der Maßnahmen gefordert - Landbauer: Eingriffe haben keinen Einfluss auf Infektionsgeschehen

Unter dem Titel "Mut zur Normalität - Dauerlockdown beenden" wird die FPÖ Niederösterreich bei der Landtagssitzung am Donnerstag im Rahmen einer Aktuellen Stunde die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung thematisierten. Landes- und Klubobmann Udo Landbauer forderte am Dienstag ein sofortiges Ende des "Lockdown-Wahnsinns", der nicht nur Existenzen zerstöre, sondern "schlichtweg gesetzeswidrig" sei und außerdem "keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen" habe.

"Geschäfte zusperren, die Bevölkerung einsperren und abwarten, was passieren wird. Das ist keine Strategie, das ist kein Plan, das ist maximal Voodoo-Politik", befand der FPÖ-Landesparteichef in einer Aussendung. Grundlage für derartige Eingriffe und Maßnahmen sei unter anderem eine hohe Auslastung der vorhandenen Kapazitäten in den Krankenhäusern. "Davon sind wir meilenweit entfernt."

Geortet wurde von Landbauer auch ein Versagen der ÖVP Niederösterreich. Diese sei "für jedes einzelne Krisenopfer mitverantwortlich".

Verschärfungen des Waffengesetzes, die infolge des Terror-Anschlags von Wien nun ebenfalls im Landtag thematisiert werden, wurde eine Absage erteilt. Ein solcher Schritt sei "eindeutig der falsche Weg, um in Zukunft islamistische Anschläge in unserem Land verhindern zu können", sagte Landbauer.