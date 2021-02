NÖ Landtag: Gastro und Tourismus auch für ÖVP und SPÖ zentral

Entlastung für Betriebe in Höhe von rund zehn Millionen Euro angekündigt - Sozialdemokratie für baldige Öffnung

Die Bereiche Gastronomie und Tourismus sind im Rahmen der Sitzung des niederösterreichischen Landtags am (morgigen) Donnerstag auch für ÖVP und SPÖ zentral. Klaus Schneeberger, Klubobmann der Volkspartei, kündigte am Mittwoch eine Entlastung für Betriebe in der Höhe von rund zehn Millionen Euro durch die Aussetzung des sogenannten Interessentenbeitrages an. Die SPÖ setzt sich - ähnlich wie FPÖ und NEOS - für eine baldige Öffnung des Gastro-, Kultur- und Sportangebotes ein.

Den Interessentenbeitrag leisten die Tourismus- und Gastronomiebetriebe alljährlich an die jeweiligen Gemeinden. Die Abgabe werde - so wie 2020 - auch heuer ausgesetzt, erinnerte Schneeberger. Den Kommunen werden die entstehenden Mindereinnahmen vom Land vergütet. "Mit dieser Maßnahme setzen wir ein wichtiges Signal für 20.000 niederösterreichische Tourismus- und Gastronomiebetriebe, die im Zuge der Corona-Krise mit großen Herausforderungen konfrontiert sind."

Öffnungssignale für Sport, Kultur und Gastro möchte Reinhard Hundsmüller, Klubobmann der SPÖ Niederösterreich, möglichst rasch vernehmen. Und zwar "unter bestimmten Bedingungen, die man immer wieder nachschärfen muss", wie er im Rahmen einer Online-Pressekonferenz betonte. Alle Schritte sollten also mit Vorsicht gesetzt werden, weil "niemand zu Schaden kommen darf".

Weichenstellungen erfolgen am Donnerstag auch in Sachen Umweltpolitik. "Mit dem Klima- und Energieprogramm 2021 bis 2025 wird der erste Teil des Fahrplans zu Niederösterreichs Klima- und Energiezielen bis 2030 festgelegt", kündigte Schneeberger an. Der ÖVP-Klubobmann selbst wird wohl am Ende der ersten Maßnahmenperiode dieses Programms nicht mehr in der Landespolitik vertreten sein. Dem "Kurier" (Mittwoch-Ausgabe) kündigte der 70-Jährige an, bei der Landtagswahl 2023 nicht mehr kandidieren zu wollen.

Hundsmüller, Schneebergers Pendant in den Reihen der SPÖ, brachte indes am Mittwoch auch das Thema Arbeitslosigkeit ins Spiel. Geht es nach dem Sozialdemokraten, sollen im Bundesland 80.000 Jobs geschaffen werden - auch, um "den Blutkreislauf der Wirtschaft" wieder anzukurbeln. Der Wunsch nach Vollbeschäftigung wird am Donnerstag im Rahmen einer Aktuellen Stunde eingehend behandelt.