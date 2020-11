NÖ Landtag: Grüne und FPÖ kritisierten Schulschließungen

Krismer: Außer Bundeskanzler Kurz "wollte das niemand" - Landbauer: "Bildungspolitischer Super-GAU" - Anträge behandeln Islamismus und dritte Piste am Flughafen Wien

Im Vorfeld der Sitzung des niederösterreichischen Landtags am Donnerstag haben die Grünen und die FPÖ am Dienstag die Corona-bedingten Schulschließungen beanstandet. "Was ich sehr kritisch sehe, ist, dass alle Kinder wieder zuhause lernen sollen", sagte Grünen-Landessprecherin Helga Krismer. Außer Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe das niemand gewollt. Udo Landbauer, Landes- und Klubobmann der Freiheitlichen, sprach von einem "bildungspolitischen Super-GAU".

Die Umstellung auf Distance Learning im Pflichtschulbereich sei "weder für Eltern noch Kinder eine gute Lösung", betonte Krismer in einer schriftlichen Stellungnahme. Vorgezogen hätte sie "kreative Ansätze" wie kleinere Gruppen und zeitlich gestaffelten Unterricht. Landbauer verwies darauf, dass "alle weltweit verfügbaren Studien" belegen würden, dass Kinder "weder Superspreader noch eine Risikogruppe sind". Sogar die von der Regierung eigens eingesetzte Ampelkommission habe "seit Wochen darauf gedrängt, die Schulen offenzuhalten".

Infolge des Terror-Anschlags in Wien wird die FPÖ Anträge und Gesetzesinitiativen vorbringen, um den Islamismus im Bundesland zu bekämpfen. Mit zwei Anfragen wollen die Freiheitlichen erheben, wie groß die islamistische Szene in Niederösterreich sei, wie viele radikale Moscheen und Vereine existierten und wie islamische Religionslehrer kontrolliert würden, teilte Landbauer mit. Kritisiert wurde die ablehnende Haltung der ÖVP zur Schaffung eines Sicherheitsgremiums auf Landesebene.

Die FPÖ forderte zudem eine Verbesserung der Pflegeförderung, die erst ab einem Pflegebedarf im Ausmaß von 65 Monatsstunden greife. Der Klubobmann verlangte außerdem nach dem Entscheid des Verfassungsgerichtshofs (VfGH) in der Causa Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) eine "sofortige Evaluierung und Neubesetzung der zu Unrecht vergebenen Sitze" in den Gemeindevorständen. "Im Ergebnis bedeutet das Urteil des VfGH, dass allen anderen Parteien außer der Mehrheitspartei, meist der ÖVP, mehr Gemeindevorstände zustehen würden", hielt er fest.

Die Grünen kündigten ebenfalls mehrere Anträge an. So soll das Projekt der dritten Piste der Flughafen Wien AG aufgegeben und die Covid-19-Fallzahlen "niederösterreichweit sowie nach Bezirken, Hospitalisierungen normal und intensiv" und die Bettenkapazitäten auf der Homepage des Landes Niederösterreich veröffentlicht werden. Gemeinderatssitzungen sollen zur besseren Dokumentation im ganzen Bundesland zukünftig mit Bild und/oder Ton aufgenommen und zumindest fünf Jahre lang archiviert werden.

Für eine Behandlung eines Antrags im Landtag ist die Unterstützung von vier Abgeordneten notwendig. Die Grünen verfügen über drei Mandatare.