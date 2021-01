NÖ Landtag: Investitionen in Gesundheit und Pflege werden beschlossen

112 Millionen Euro fließen in drei Bauvorhaben - In Aktueller Stunde will ÖVP Probleme im niedergelassenen Bereich thematisieren

In der ersten Sitzung des niederösterreichischen Landtags im Jahr 2021 werden am (morgigen) Donnerstag 112 Millionen Euro an Investitionen für die Pflege- und Gesundheitsinfrastruktur beschlossen. Fließen soll das Geld in Bauvorhaben an den Universitätskliniken Krems und Tulln sowie im Pflege- und Betreuungszentrum Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha), betonte Klaus Schneeberger, Chef des ÖVP-Landtagsklubs, am Mittwoch in einer Aussendung.

Um das Thema Gesundheit dreht sich auch eine von der Volkspartei beantragte Aktuelle Stunde mit dem Titel "Medizinische Versorgung für Niederösterreich - fit für die Zukunft". Besonders im niedergelassenen Bereich gebe es große Herausforderungen, "auf die es konkrete Antworten braucht", sagte Schneeberger. Viele der Probleme könnten durch ein Ende Oktober 2020 präsentiertes Acht-Punkte-Programm gelöst werden. Darin erhobene Forderungen wie etwa mehr Medizin-Studienplätze oder eigene Stipendien für Landärzte seien an "den Bund sowie die Gesundheitskasse" gerichtet.