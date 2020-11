NÖ Landtag - ÖVP will Strafen für terroristische Verbrechen anheben

Klubobmann Schneeberger mahnte in Bezug auf Schulschließungen, Infektionszahlen ernst zu nehmen

Nach dem Anschlag von Wien will die niederösterreichische ÖVP im Rahmen der Landtagssitzung am (morgigen) Donnerstag weitere Sicherheitsmaßnahmen diskutieren. Klubobmann Klaus Schneeberger forderte darum in einer Aussendung am Mittwoch, etwa "die Strafen für terroristische Verbrechen deutlich anzuheben und bei solchen Verurteilungen bedingte Entlassungen auszuschließen".

In Bezug auf die von der SPÖ beantragten Aktuellen Stunde "Bildungschancen wahren - Schulen und Kindergärten offen lassen" mahnte der Klubobmann, die Gesundheitsfakten und aktuellen Infektionszahlen ernst zu nehmen. "Tatsache ist, dass Kindergärten und Schulen offenstehen und somit sichergestellt ist, dass Betreuung und Lernunterstützung für jedes Kind garantiert ist", betonte er.

In der Sitzung soll zudem die Forschungs-, Technologie- und Innovationsstrategie (FTI-Strategie) Niederösterreich 2027 behandelt werden, mit der "international herausragende Forschung" im Bundesland unterstützt werden soll. Gerade die aktuelle Pandemie und die Anstrengungen zur Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen zeigte für Schneeberger die Relevanz dieses Themas.