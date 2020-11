NÖ Landtag: SPÖ mit Aktueller Stunde zu Schulschließungen

Hundsmüller: Mit Schichtbetrieb und Klassenteilung kann Unterricht offengehalten werden

Mit einer Aktuellen Stunde zum Thema "Bildungschancen wahren, Schulen und Kindergärten offenhalten" will die niederösterreichische SPÖ bei der Landtagssitzung am Donnerstag die aufgrund der Corona-Pandemie vorgesehenen Schulschließungen ansprechen. "Laut einer Studie der Arbeiterkammer sind 86 Prozent der Eltern nicht in der Lage, einen Ersatz für den Unterricht zu Hause anzubieten", hielt Klubobmann Reinhard Hundsmüller am Montag per Aussendung fest.

Im Bundesland sollen Cluster bisher besonders in Betrieben und Familienverbänden, nicht aber in Schulen aufgetreten sein. Die Schließungen seien daher nicht nachvollziehbar. Viele Eltern würden in systemrelevanten Berufen arbeiten und "wissen nun nicht, was sie mit ihren Kindern tun sollen", betonte der Klubobmann und forderte zudem flächendeckende Tests und FFP2-Masken für Pädagogen sowie Luftfilter in den Gebäuden. Durch Schichtbetrieb und Teilung der Klassen könne man den Unterricht offenhalten.

Hundsmüller kündigte weiters an, der Umsetzung eines Landessicherheitsrates zuzustimmen. Er forderte zudem einen Personalschlüssel für den Pflegebereich.