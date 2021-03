Nordex setzte 2020 mehr um als geplant - Operatives Ergebnis sank

Windkraftkonzern Nordex will profitabler werden Der deutsche Windkraftanlagenbauer Nordex will in den kommenden Jahren deutlich profitabler werden und dabei seinen Umsatz weiter steigern. Dabei setzt der Konzern auf sinkende Kosten und neue Produkte. Mittelfristig peile das Unternehmen eine Marge vor Zinsen und Steuern von mindestens 5 Prozent an, wie aus dem veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.