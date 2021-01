Nordirland will Opfern aus Mutter-Kind-Heimen Gehör geben

Regierungschefin Foster: Kinder wurden nach Inzest erneut Opfer

Nordirland will Frauen Gehör verschaffen, die im 20. Jahrhundert Opfer grausamer Zustände in Mutter-Kind-Heimen geworden sind. "Kinder wurden vergewaltigt oder waren Opfer von Inzest und wurden dann erneut zum Opfer, indem sie in diese Heime eingewiesen wurden", sagte Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster am Dienstag in Belfast.

Einem Untersuchungsbericht zufolge hatten in den knapp 70 Jahren seit 1922 mehr als 10.500 Frauen in solchen Heimen gelebt - viele davon schon als Jugendliche - und Diskriminierung sowie unzureichende Versorgung erlitten.

"Niemand von uns sollte stolz darauf sein, wie unsere Gesellschaft die Frauen, die in diesen Institutionen unter diesen Zuständen gelebt haben, verbannt hat", sagte Foster. In einem von der Regierung eingeleiteten Aufarbeitungsprozess in Kooperation mit der Queen's University Belfast und der Ulster University sollen in den kommenden Monaten Opfer dieser Zeit zu Wort kommen und über ihre Erfahrungen berichten.