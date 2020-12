Nordische Kombination: Drei Österreicherinnen nach Sprung in Top Ten

Purker bei Weltcup-Premiere in Ramsau vorerst Vierte - BILD

Gut gestartet sind Österreichs Nordische Kombiniererinnen in das neue Zeitalter: Bei der Weltcup-Premiere liegen drei Österreicherinnen nach dem Sprung in den Top Ten. Claudia Purker rangiert unmittelbar vor ihrer Landsfrau Sigrun Kleinrath auf Platz vier. Purker geht mit 34, Kleinrath mit 38 Sekunden Rückstand auf die führende Norwegerin Gyda Westvold Hansen in die 5-km-Loipe (13.30 Uhr). Mit Lisa Hirner (8./+52 Sek.) ist eine weitere ÖSV-Athletin im Rennen um Top-Plätze.