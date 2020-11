Nordische Kombination: Ergebnisse 3. Bewerb Ruka - Lamparter Vierter

Ergebnisse vom Weltcup-Bewerb der Nordischen Kombinierer am Sonntag in Ruka in Finnland nach 1 Großschanzen-Sprung und 10-km-Langlauf:

1. Jens Luraas Oftebro (NOR) 25:22,1 Min. - 2. Fabian Riessle (GER) +1,9 Sek. - 3. Mauel Faisst (GER) +6,4 - 4. Johannes Lamparter (AUT) +11,8. Weiter: 11. Franz-Josef Rehrl +1:06,0 - 12. Thomas Jöbstl 1:19,8 - 15. Lukas Greiderer +1:56,5 - 20. Mario Seidl +2:06,3 - 23. Martin Fritz +2:35,9 - Philipp Orter (alle AUT) nicht im Ziel

Weltcupstand: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 200 Punkte - 2. Ofebro 186 - 3. Lamparter 170. Weiter: 9. Rehrl 94 - 10. Greiderer 72 - 13. Seidl 61 - 17. Jöbstl 51 - 31. Fritz 8