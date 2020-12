Nordische Kombination: Heim-Weltcup in Ramsau als Jagd auf Riiber

Österreicher wollen Norweger Riiber Kampf ansagen - Lamparter: "Er ist der Top-Favorit, aber schlagbar" - ÖSV-Chefcoach Eugen: "Podestplatz wäre feine Geschichte" - Gruber noch nicht dabei

Rund drei Wochen nach dem Saison-Auftakt in Ruka setzen die Nordischen Kombinierer ihre Saison am Wochenende in Ramsau fort. Weltcup-Gesamtleader Jarl-Magnus Riiber kommt als Favorit in die Steiermark, doch speziell in der Heimat wollen die Österreicher dem Norweger zusetzen. In Finnland hatte primär Johannes Lamparter aufgezeigt, der 19-Jährige wurde in den drei Bewerben Zweiter, Vierter und Sechster. Der Tiroler und seine Teamkollegen wollen daheim ein Statement abgeben.

Österreichs Equipe hat nach dem Weltcup-Start noch einige Trainingstage in Rovaniemi verbracht, zuletzt folgten drei Tage in Ramsau. "Wir hatten super Bedingungen", ließ Cheftrainer Christoph Eugen im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur wissen. Die Traininigsgewichtung sei individuell ausgerichtet gewesen. Eugen: "Die einen brauchen läuferisch etwas, die anderen springerisch. Da gibt es genug Baustellen. Da es nicht so ist, dass beim Auftakt in Finnland alles funktioniert hat."

Auch Bernhard Gruber war beim Training dabei, der Salzburger wird in Ramsau nach seiner Herz-Operation aber noch fehlen. "Für ihn ist es zu früh", sagte Eugen. "Es ist einmal wichtig, dass er das läuferisch aufholt. Auf der Schanze war er auch dabei letzte Woche, da ist er tadellos mitgesprungen. Aber läuferisch ist die Ramsau noch zu früh. Es hat keinen Sinn, wo er vielleicht mit einem schlechten Ergebnis oder mit keinem guten Gefühl rauskommt."

Auch ohne den Routinier sieht der Cheftrainer neben Lamparter speziell mit Lukas Greiderer, Fanz-Josef Rehrl, Philipp Ortner und Lukas Klapfer eine kompakte Mannschaft. Eugen: "Ein Podestplatz wäre eine feine Geschichte, darauf arbeiten wir hin." Der zweifache Saisonsieger Riiber sei nach wie vor der Mann, den es zu schlagen gelte. "Aber auch andere Norweger sind stark, die Deutschen - in Ramsau ist alles sicherlich enger beieinander. Da wird sich auch ein Riiber strecken müssen."

Rehrl kommt nach einer durchwachsenen Saison mit lediglich einem Podestplatz ("Ein Ausreißer nach oben") mit einem vierten Rang von Ruka auf heimisches Terrain: "Jetzt werden die Karten neu gemischt, wir kommen von der größten auf die kleinste Schanze im Weltcup." Für ihn selbst ändert das aber wenig. "Für mich sind die gleichen Punkte noch relevant - ich muss jetzt keine Bomben herunterzaubern auf der Schanze, aber die Konstanz hochhalten. Ich weiß, dass ich mitspringen kann."

Der steirische Lokalmatador vermisst die Heim-Atmosphäre mit Fans besonders: "Speziell in der Ramsau sind es sonst 50, 60 Leute, die speziell wegen mir kommen. Aber andererseits kann man sich besser konzentrieren, lenkt das nicht so ab." Rehrl berichtete auch von einer neuen Corona-Vorgabe der FIS: "Es wird jetzt noch einmal strenger, FFP2-Masken in Innenräumen und im Akkreditierten-Bereich. Erst wenn man die Ski anzieht, darf man die Maske wegtun."

Lamparter will Riiber mit seinen Teamkollegen den Kampf ansagen: "Er ist im Gelben Trikot, ist der Gesamtweltcup-Führende und hat jedes Mal, wenn er am Start war, gewonnen. Er ist der Top-Favorit. Er ist aber schlagbar, wir als Team Österreich werden das probieren", meinte der Tiroler. Seine persönliche Vorhaben sind, sich im Weltcup zu etablieren. "Ich bin immer noch das Küken im Team." Saisonziel sei auch die Junioren-WM: "Ich möchte da die eine oder andere Medaille mitnehmen."