Nordische WM: Bernhard Gruber erklärte Rücktritt

Der mehrfache Olympia- und WM-Medaillengewinner Bernhard Gruber hat rund ein Jahr nach einem ersten Eingriff wegen Herzproblemen seinen Rücktritt erklärt. Der 38-jährige Kombinierer hatte in dieser Saison einen gescheiterten Comeback-Versuch unternommen, dem Salzburger mussten aufgrund einer neuerlichen Herzkranzgefäßverengung nach einem Weltcupeinsatz in Lahti erneut zwei Stents eingesetzt werden. Einen Monat später verkündete er am Sonntag in Oberstdorf sein Karriereende.

Der Einzel-Weltmeister von 2015 ist mit je drei Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen Österreichs erfolgreichster Kombinierer bei Weltmeisterschaften. Auch bei Olympischen Spielen war der Gasteiner ein verlässlicher Edelmetalllieferant, 2010 gewann er mit dem ÖSV-Team Gold, hinzu kommen weitere drei Olympia-Podestplätze.

Im Weltcup feierte Gruber sieben Einzelsiege und zahlreiche Podestplätze, in der Gesamtwertung war er mehrmals Vierter. Der jüngste Weltcup-Erfolg des Familienvaters datiert aus dem März 2019 in Schonach kurz nach den Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld, bei denen er mit drei Medaillen noch einmal zugeschlagen hatte. Ein Jahr später traten erstmals Herzprobleme auf, die einen Eingriff und eine monatelange Rehabilitation nötig machten.