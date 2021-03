FIS-Funktionär Günter Csar ist ab sofort Technischer Delegierter der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf. Grund dafür ist der Coronafall von Faustyna Malik, die beim Internationalen Skiverband (FIS) als Assistentin des Technischen Delegierten Robert Krautgartner für die Nordische Kombination mitverantwortlich ist. Da sich Krautgartner in Selbstquarantäne begeben hat, werde nun für ihn sein österreichischer Landsmann Csar übernehmen, wie die FIS am Dienstag mitteilte.