Nordische WM: Die erdrückende Dominanz des Jarl Magnus Riiber

50 Bewerbe in Folge Weltcup-Leader, nimmt Kurs auf totalen WM-Triumph - Seidl: "Ausnahmetalent" - Lamparter: "Beherrscht Sportart wie kein anderer" (Von Thomas Blaschke/APA aus Oberstdorf) - BILD

Der Norweger Jarl Magnus Riiber beherrscht die Nordische Kombination in eindrücklicher Manier. Wie selbstverständlich holte er bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf die Goldmedaillen im Normalschanzen-Einzel und im Teambewerb, am Donnerstag im Großschanzen-Einzel und am Samstag im Teamsprint führt der Weg zum Sieg auch nur über ihn. Der Erfolgslauf des 23-Jährigen dauert nun bereits seit den Anfängen der Saison 2018/19 an.

Seinen ersten Weltcupsieg feierte Riiber am 6. Februar 2016 in Oslo als 18-Jähriger, dann legte er eine Schaffenspause ein. Bei den Weltmeisterschaften 2017 in Lahti nicht dabei, wurde er in den Olympia-Einzelbewerben 2018 zweimal Vierter. Das war die Initialzündung sich zu hartem Training aufzuraffen, um bei späteren Großereignissen nicht noch einmal "Blech" zu erhalten. Mario Seidl war schließlich als Auftaktsieger der Saison 2018/19 der bisher letzte Weltcupführende vor Riiber.

"Dieses Gelbe Trikot habe ich mir daheim aufgehoben", sagte der 28-jährige Salzburger auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur. "Jarl ist fast unschlagbar, er ist ein Ausnahmetalent. Mein Motto, mein Ziel war, ihm auf der Schanze ein bisschen wehzutun." Das ist Seidl später in der vorvergangenen Saison auch noch zum Abschluss des Nordic Triples in Chaux-Neuve gelungen. "Da hat Riiber dann ein bisschen zum Grübeln angefangen", erinnerte sich der Team-WM-Dritte von Oberstdorf zurück.

In Wahrheit ist Riiber aber meist gar nicht mehr auf ein exzellentes Springen angewiesen, er entscheidet die Konkurrenzen immer öfter in der Loipe. Seidl: "Er weiß in jeder Situation, was er zu tun hat oder wie er die Situation am besten löst. Und wenn er mal nicht so ein gutes Rennen hat, dann löst er es taktisch beim Zielsprint. Das macht ihn so extrem stark." Im ersten WM-Einzel ließ Riiber Johannes Lamparter viel Führungsarbeit machen, um sich im Endeffekt wieder einmal einen Zielsprint zu sichern.

Illka Herola lag als Zweiter 0,4 Sek. zurück, für den Finnen war es ob des Siegernamens wie ein Sieg. "Jarl ist der König der Schluss-Sprints", meinte der 25-jährige Skandinavier ehrfürchtig. Riiber selbst zeigte zwar etwas Mitgefühl mit Lamparter, da der Tiroler als Siebenter leer ausging, er selbst war aber freilich nur auf den Endzweck ausgerichtet. "Ich denke, ich habe alles richtig gemacht." Lamparter nahm es Riiber nicht übel: "Jarl ist sehr geschickt. Er beherrscht die Sportart wie kein anderer."

Seit Rang fünf bei Seidls Sieg in Chaux-Neuve hat Riiber im Weltcup einen zehnten und einen dritten Platz, sonst war er stets in den Top Zwei. Meist gewinnt er, was zwölf Weltcup-Erfolge im Winter 2018/19 und sogar deren 14 in 2019/20 zeigen. In der laufenden Saison waren es "erst" sieben Siege, allerdings gab es auch bloß 13 Bewerbe. Zuletzt beim Klingenthal-Doppel war Riiber schon in der WM-Vorbereitung, einmal war er disqualifiziert worden und die übrigen drei Male war der Norsker Zweiter.

50 Weltcup-Bewerbe in Folge war Riiber nun schon im Besitz des Gelben Trikots, mittlerweile hat er 34 Weltcupsiege angesammelt. In der ewigen Bestenliste rangiert er trotz seines jungen Alters damit bereits auf Rang drei. Vor sich hat Riiber noch den Finnen Hannu Manninen (48) und den Deutschen Eric Frenzel (43). Aktuell hat Riiber im Weltcup 186 Zähler Vorsprung, bei nur noch zwei ausstehenden Weltcups in dieser Saison (Schonach 20./21. März) scheint sein dritter Weltcupsieg in Folge nur Formsache.

In den ersten drei offiziellen WM-Trainingssprüngen von der Großschanze ließ es Riiber am Dienstagvormittag mit den Rängen 20, 6 und 10 gemächlicher angehen. Beste Österreicher waren Lamparter (4,2,2) vor Lukas Greiderer (6,3,-), Klapfer (18,13,5) und Seidl (30,7,8). Dieses Quartett wurde am Nachmittag von ÖSV-Coach Christoph Eugen auch für den Einzelbewerb am Donnerstag (11.00/15.15 Uhr, live ORF 1) nominiert. Thomas Jöbstl (23,21,20) und Martin Fritz (26,24,33) kamen somit nicht zum Zug.