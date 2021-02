Nordische WM: Ehrentafel und Österreicher-Platzierungen Seefeld 2019

Medaillengewinner und österreichische Platzierungen der 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld und Innsbruck (Großschanze):

SKISPRINGEN (6) - MÄNNER - Großschanze: 1. Markus Eisenbichler (GER) 2. Karl Geiger (GER) 3. Killian Peier (SUI) Weiter: 6. Stefan Kraft 11. Daniel Huber 13. Philipp Aschenwald 14. Michael Hayböck 24. Manuel Fettner Normalschanze: 1. Dawid Kubacki (POL) 2. Kamil Stoch (POL) 3. Stefan KRAFT (AUT) Weiter: 4. Philipp Aschenwald 9. Michael Hayböck 21. Daniel Huber 44. Jan Hörl Team (Großschanze): 1. Deutschland (Karl Geiger, Richard Freitag, Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler) 2. ÖSTERREICH (Philipp Aschenwald, Michael Hayböck, Daniel Huber, Stefan Kraft) 3. Japan (Yukiya Sato, Daiki Ito, Junshiro Kobayashi, Ryoyu Kobayashi) FRAUEN: 1. Maren Lundby (NOR) 2. Katharina Althaus (GER) 3. Daniela IRASCHKO-STOLZ (AUT) Weiter: 5. Eva Pinkelnig 16. Jacqueline Seifriedsberger 26. Chiara Hölzl Team (Normalschanze/erstmals): 1. Deutschland (Juliane Seyfarth, Ramona Straub, Carina Vogt, Katharina Althaus) 2. ÖSTERREICH (Eva Pinkelnig, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl, Daniela Iraschko-Stolz) 3. Norwegen (Anna Odine Ström, Ingebjörg Saglien Braaten, Silje Opseth, Maren Lundby) MIXED (Normalschanze): 1. Deutschland (Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Juliane Seyfarth, Karl Geiger) 2. ÖSTERREICH (Eva Pinkelnig, Philipp Aschenwald, Daniela Iraschko-Stolz, Stefan Kraft) 3. Norwegen (Anna Odine Ström, Robert Johannson, Maren Lundby, Andreas Stjernen) NORDISCHE KOMBINATION (4) - Einzel Normalschanze (1 Sprung/10 km): 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 2. Bernhard GRUBER (AUT) 3. Akito Watabe (JPN) Weiter: 4. Franz-Josef Rehrl 7. Mario Seidl 15. Martin Fritz Einzel Großschanze (1 Sprung/10 km): 1. Eric Frenzel (GER) 2. Jan Schmid (NOR) 3. Franz-Josef REHRL (AUT) Weiter: 4. Mario Seidl 10. Bernhard Gruber 31. Lukas Klapfer Teambewerb Normalschanze (1 Sprung/4 x 5 km): 1. Norwegen (Espen Björnstad, Jan Schmid, Jörgen Graabak, Jarl Magnus Riiber) 2. Deutschland (Johannes Rydzek, Eric Frenzel, Fabian Rießle, Vinzenz Geiger) 3. ÖSTERREICH (Bernhard Gruber, Mario Seidl, Franz-Josef Rehrl, Lukas Klapfer) Team-Sprint Großschanze (1 Sprung/2 x 7,5 km): 1. Eric Frenzel/Fabian Rießle (GER) 2. Jan Schmid/Jarl Magnus Riiber (NOR) 3. Franz-Josef REHRL/Bernhard GRUBER (AUT) LANGLAUF (12): MÄNNER: Sprint Skating (1,6 km): 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2. Federico Pellegrino (ITA) 3. Gleb Retiwych (RUS) Weiter: 49. Luis Stadlober 57. Tobias Habenicht 58. Benjamin Moser Team-Sprint klassisch (Skating/6 x 1,6 km): 1. Emil Iversen/Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 2. Gleb Retiwych/Alexander Bolschunow (RUS) 3. Francesco de Fabiani/Federico Pellegrino (ITA) Skiathlon (2 x 15 km/klassisch und Skating) 1. Sjur Röthe (NOR) 2. Alexander Bolschunow (RUS) 3. Martin Johnsrud Sundby (NOR) Weiter: 46. Bernhard Tritscher 15 km klassisch: 1. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 2. Alexander Bessmertnych (RUS) 3. Iivo Niskanen (FIN) Weiter: 56. Luis Stadlober 50 km Skating: 1. Hans Christer Holund (NOR) 2. Alexander Bolschunow (RUS) 3. Sjur Röthe (NOR) Weiter: 30. Bernhard Tritscher 56. Mika Vermeulen Staffel - 4 x 10 km: 1. Norwegen (Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Röthe, Johannes Hösflot Kläbo) 2. Russland (Andrej Larkow, Alexander Bessmertnych, Alexander Bolschunow, Sergej Ustjugow) 3. Frankreich (Adrien Backscheider, Maurice Manificat, Clement Parisse, Richard Jouve) FRAUEN: Sprint (Skating, 1,2 km): 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2. Stina Nilsson (SWE) 3. Mari Eide (NOR) Weiter: 44. Lisa Unterweger Team-Sprint klassisch (6 x 1,2 km): 1. Stina Nilsson/Maja Dahlqvist (SWE) 2. Katja Visnar/Anamarija Lampic (SLO) 3. Ingvild Flugstad Östberg/Maiken Caspersen Falla (NOR) (ohne Österreicher) Skiathlon (je 7,5 km klassisch und Skating): 1. Therese Johaug (NOR) 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 3. Natalja Neprjajewea (RUS) (nach Erkrankung von Teresa Stadlober ohne ÖSV-Dame) 10 km klassisch: 1. Therese Johaug (NOR) 2. Frida Karlsson (SWE) 3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) Weiter: 8. Teresa Stadlober 31. Lisa Unterweger 30 km Skating: 1. Therese Johaug (NOR) 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 3. Frida Karlsson (SWE) Weiter: 8. Teresa Stadlober 43. Lisa Unterweger Staffel - 4 x 5 km 1. Schweden (Ebba Andersson ,Frida Karlsson, Charlotte Kalla, Stina Nilsson) 2. Norwegen (Heidi Weng, Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Jacobsen, Therese Johaug) 3. Russland (Julia Belorukowa, Anastasia Sedowa, Anna Nechajewskaja, Natalja Neprjajewa) (Österreich nicht am Start)