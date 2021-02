Nordische WM: Erfolgreichste Teilnehmer der Geschichte

Langläuferin Therese Johaug (NOR) mit drei Gold und einem Silber sowie Kombinierer Eric Frenzel (GER) mit zwei Gold und einem Silber haben sich in Seefeld 2019 im ewigen Erfolgsranking Nordischer Ski-Weltmeisterschaften in den absoluten Elite-Bereich geschoben. Johaug ist mit insgesamt zehn seit 2007 errungenen WM-Titeln Fünfte. Sollte sie in Oberstdorf erneut abräumen, könnte sie noch weiter vorstoßen. Frenzel ist mit sieben seit 2009 geholten Titeln Elfter.

Die erfolgreichsten Medaillen-Gewinner bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften:

Gold Silber Bronze Gesamt

1. Marit Björgen (NOR/Langlauf) 18 5 3 26 (2003-17) 2. Jelena Wälbe (RUS/UdSSR/Langlauf) 14 3 0 17 (1989-97) 3. Petter Northug (NOR/Langlauf) 13 3 0 16 (2007-17) 4. Larissa Lasutina (UdSSR/GUS/RUS/LL) 11 3 2 16 (1989-01) 5. Therese Johaug (NOR/Langlauf) 10 2 3 15 (2007-19) 6. Björn Dählie (NOR/Langlauf) 9 5 3 17 (1991-99) 7. Galina Kulakowa (UdSSR/Langlauf) 9 4 4 17 (1968-82) 8. Sixten Jernberg (SWE/Langlauf) 8 3 4 15 (1954-64) 9. Alewtina Koltschina (UdSSR/Langlauf) 8 2 3 13 (1956-68) 10. Thomas Morgenstern (AUT/Springen) 8 2 1 11 (2005-13) 11. Eric Frenzel (GER/Kombination) 7 6 2 15 (2009-19) 12. Raisa Smetanina (UdSSR/Langlauf) 7 5 3 15 (1974-91)