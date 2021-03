Steirer Vermeulen 42.

Ergebnisse des 15-km-Langlaufs der Männer (Skating-Technik) bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf am Mittwoch:

1. Hans Christer Holund (NOR) 33:48,7 Min. - 2. Simen Hegstad Krüger (NOR) +20,2 Sek. - 3. Harald Östberg Amundsen (NOR) +35,6 - 4. Alexander Bolschunow (RUS) +43,7 - 5. Artem Malzew (RUS) +50,7 - 6. Sjur Röthe (NOR) +55,3 - 7. Martin Johnsrud Sundby (NOR +55,9 - 8. Jens Burmann (SWE) +56,9. Weiter: 42. Mika Vermeulen (AUT) +3:23,1 Min.