Ergebnisse Nordische Ski-WM in Oberstdorf vom Samstag:

Kombination, Frauen (Normalschanze und 5 km Langlauf): 1. Gyda Westvold Hansen (NOR) 13:10,4 Min. - 2. Mari Leinan Lund (NOR) +13,8 Sek. - 3. Marte Leinan Lund (NOR) +28,8 - 4. Anju Nakamura (JPN) +39,9 - 5. Tara Geraghty-Moats (USA) +1:09,4 Min. - 6. Annika Sieff (ITA) +1:09,7. Weiter: 8. Lisa Hirner +1:38,5 - 9. Sigrun Kleinrath +1:39,5 - 14. Annalena Slamik +2:18,0 - 25. Claudia Purker (alle AUT) +4:58,6.