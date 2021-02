Ergebnisse der Skilanglauf-Bewerbe bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf vom Samstag:

Skiathlon Frauen (7,5 km klassisch/7,5 km Skating): 1. Therese Johaug (NOR) 38:35,5 Min. - 2. Frida Karlsson (SWE) +30,0 Sek. - 3. Ebba Andersson (SWE) +30,2 - 4. Teresa Stadlober (AUT) + 1:11,4 - 5. Charlotte Kalla (SWE) +1:12,1 - 6. Helene Marie Fossesholm (NOR) +1:15,6 - 7. Delphine Claudel (FRA) +1:22,7 - 8. Tatiana Sorina (RUS) +1:23,3 - 9. Heidi Weng (NOR) +1:25,5 - 10. Jana Kirpitschenko (RUS) +1:30,0.