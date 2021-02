Nordische WM: Ergebnisse Langlauf 2 - Skiathlon Männer

Langlauf, Skiathlon Männer (15 km klassisch/15 km Skating): 1. Alexander Bolschunow (RUS) 1:11:33,9 Std. - 2. Simen Hegstad Krüger (NOR) +1,1 Sek. - 3. Hans Christer Holund (NOR) +1,7 - 4. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) +21,5 - 5. Emil Iversen (NOR) +22,1 - 6. Sjur Röthe (NOR) +47,3 - 7. Andrew Musgrave (GBR) 1:33,3 Min. Kein Österreicher am Start.