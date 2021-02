Nordische WM: Ergebnisse Langlauf-Sprint 2 - Finale

Ergebnisse Nordische Ski-WM in Oberstdorf vom Donnerstag:

Langlauf, Klassik-Sprint, Finale - Frauen (1,2 km): 1. Jonna Sundling (SWE) 2:36,76 Min. - 2. Maiken Caspersen Falla (NOR) +2,32 Sek. - 3. Anamarija Lampic (SLO) +2,35 - 4. Johanna Hagström (SWE) +3,94 - 5. Ane Appelkvist Stenseth (NOR) +7,31 - 6. Tiril Udnes Weng (NOR) +10,76. Weiter (in Quali out) 49. Lisa Unterweger (AUT)

Männer (1,5 km): 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 3:01,30 Min. - 2. Erik Valnes (NOR) +0,66 Sek. - 3. Haavard Solaas Taugböl (NOR) +0,80 - 4. Alexander Bolschunow (RUS) +5,92 - 5. Sergej Ustjugow (RUS) +17,41 - 6. Oskar Svensson (NOR) +20,49. Weiter (in Quali out): 43. Benjamin Moser - 59. Michael Föttinger - 64. Mika Vermeulen - 65. Lukas Mrkonjic (alle AUT)