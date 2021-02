Nordische WM: Ergebnisse Männer-Skispringen Normalschanze

Ergebnisse des Männer-Skispringens von der Normalschanze bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf:

1. Piotr Zyla (POL) 268,8 (105,0/102,5) 2. Karl Geiger (GER) 265,2 (103,5/102,0) 3. Anze Lanisek (SLO) 261,5 (102,5/101,0) 4. Halvor Egner Granerud (NOR) 259,7 (99,0/103,0) 5. Dawid Kubacki (POL) 257,1 (102,0/99,0) 6. Robert Johansson (NOR) 256,5 (100,0/101,0) 7. Michael Hayböck (AUT) 253,9 (101,0/97,5) 8. Bor Pavlovcic (SLO) 253,4 (101,5/98,0) 9. Daniel-Andre Tande (NOR) 251,6 (101,0/98,0) 10. Stefan Kraft (AUT) 251,2 (100,5/97,5) 11. Pius Paschke (GER) 250,9 (103,0/95,0) 12. Philipp Aschenwald (AUT) 250,0 (100,0/98,0) Ryoyu Kobayashi (JPN) 250,0 (104,0/96,5) 14. Marius Lindvik (NOR) 248,5 (102,0/94,5) 15. Cene Prevc (SLO) 246,0 (102,0/98,0) 16. Yukiya Sato (JPN) 244,3 (104,0/95,0) 17. Markus Eisenbichler (GER) 241,1 (98,5/95,5) 18. Jewgenij Klimow (RUS) 239,6 (103,0/95,0) 19. Daniel Huber (AUT) 239,4 (99,5/94,5) 20. Simon Ammann (SUI) 237,0 (103,5/95,0) 21. Keiichi Sato (JPN) 236,8 (98,0/95,5) 22. Kamil Stoch (POL) 236,0 (96,0/96,0) 23. Constantin Schmid (GER) 233,2 (97,5/92,5) 24. Gregor Deschwanden (SUI) 232,4 (97,5/94,0) 25. Danil Sadrejew (RUS) 227,8 (99,5/94,5) 26. Niko Kytosaho (FIN) 225,4 (98,5/91,0) 27. Antti Aalto (FIN) 224,9 (100,5/88,5) 28. Ziga Jelar (SLO) 223,5 (96,0/90,5) 29. Junshiro Kobayashi (JPN) 223,2 (97,5/92,0) 30. Andrzej Stekala (POL) 211,6 (95,0/87,5)