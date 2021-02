Nordische WM: Ergebnisse Skispringen Frauen Normalschanze/Kramer 4.

Ergebnisse des Skisprung-Bewerbs der Frauen von der Normalschanze bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf am Donnerstagabend:

1. Ema Klinec (SLO) 279,6 (105/100,5) - 2. Maren Lundby (NOR) 276,5 (102,5/99,5) - 3. Sara Takanashi (JPN) 276,3 (104/100) - 4. Marita Kramer (AUT) 275,2 (109/98) - 5. Nika Kriznar (SLO) 257,5 (95/97) - 6. Silje Opseth (NOR) 255,1 (93/98) - 7. Thea Minyan Björseth (NOR) 252,7 (99,5/92) - 8. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 248,0 (95,5/95) - 9. Jerneja Brecl (SLO) 244,6 (95,5/94,5) - 10. Katharina Althaus (GER) 241,8 (91/98).

Nicht für das Finale qualifiziert: 32. Eva Pinkelnig; disqualifiziert (1. Durchgang): Sophie Sorschag