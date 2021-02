Nordische WM: Ex-Kollegen Seidl und Klapfer streuten Gruber Rosen

Seidl: "Hut ab vor dieser geilen Karriere" - Klapfer über WM-Besuch des Salzburgers: "Als wenn er nie weg gewesen wäre" - Coach Eugen: "Großartige Karriere"

Wie am Sonntag in Oberstdorf hat das österreichische Männer-Team in der Nordischen Kombination auch bei den drei Großereignissen davor Bronze geholt. Der am Sonntag zurückgetretene Bernhard Gruber war bei den WM-Bewerben 2017 und 2019 sowie bei Olympia 2018 auch dabei, einer seiner Wegbegleiter war da immer Mario Seidl. Der Salzburger stand wie Lukas Klapfer auch diesmal in der Equipe, der Steirer wiederum ebenfalls 2018 und 2019. Beide streuten Gruber zum Abschied Rosen.

"Er war für mich immer ein Vorbild", sagte Seidl nach dem Wettkampf. "Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so für den Sport brennt, wo das Feuer so da ist. Und der bei Großveranstaltungen immer wieder herhalten hat können und über sich hinauswächst. Das wollte ich auch immer schaffen. Es war eine Ehre für mich, im letzten Teamsprint mit ihm zu starten (Lahti, 23. Jänner, Anm). Wir haben immer spekuliert mit einem gemeinsamen Start, wir haben es noch geschafft. Hut ab von dieser geilen Karriere."

Gruber machte beim Aufwärmen für den Teambewerb wie auch beim Skitesten mit. Klapfer schätzte das sehr. "Er hat mitgespielt beim Fußballspielen davor", erzählte der 35-Jährige. "Das war wie in alten Tagen, als wenn er nie weg gewesen wäre. Das ist für ihn auch ein würdiger Abschied, dass er noch einmal richtig WM-Luft schnuppert." Coach Christoph Eugen über Gruber: "Er war das Vorbild für viele Athleten, da kann er stolz darauf sein. Und das zeugt einfach von seiner großartigen Karriere."