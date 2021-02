Nordische WM: Factbox Kombination Frauen

Factbox zum neuen WM-Bewerb in der Nordischen Kombination der Frauen am Samstag von der Normalschanze (10.00 Springen, 15.30 Langlauf/5 km) in Oberstdorf:

Schattenberg-Schanze (HS 106): Schanzenrekord: 109 m Marita Kramer (AUT) 2021

ÖSV-Teilnehmerinnen: Lisa Hirner, Sigrun Kleinrath, Annalena Slamik, Claudia Purker

Einziges Weltcup-Ergebnis 2020/21 - Ramsau: 1. Tara Geraghty-Moats (USA) - 2. Gyda Westvold Hansen (NOR) - 3. Anju Nakamura (JPN) . Weiter: 5. Sigrun Kleinrath - 6. Lisa Hirner - 19. Annalena Slamik - 26. Claudia Purker (alle AUT)