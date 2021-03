Nordische WM: Factbox Kombination Großschanze Männer

Factbox zum WM-Großschanzenbewerb in der Nordischen Kombination der Männer am Donnerstag (11.00 Springen, 15.15 Langlauf/10 km) in Oberstdorf:

Schattenberg-Schanze (HS 137 m); Schanzenrekord: 143,5 Meter Sigurd Pettersen (NOR) 2003

ÖSV-Teilnehmer (4): Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Lukas Klapfer, Mario Seidl

WM-Ergebnis 2019 in Innsbruck/Seefeld: 1. Eric Frenzel (GER) - 2. Jan Schmid (NOR) - 3. Franz-Josef Rehrl (AUT) - 4. Mario Seidl (AUT). Weiter: 10. Bernhard Gruber - 31. Lukas Klapfer (beide AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Johannes Rydzek (GER) - 2. Fabian Rießle (GER) - 3. Eric Frenzel (GER): Weiter: 8. Wilhelm Denifl - 9. Lukas Klapfer - 13. Mario Seidl - 21. Bernhard Gruber (alle AUT)