Nordische WM: Factbox Kombination Normalschanze Männer

Factbox zum WM-Normalschanzenbewerb in der Nordischen Kombination der Männer am Freitag (10.15 Springen, 16.00 Langlauf/10 km) in Oberstdorf:

Schattenberg-Schanze HS 106 m; Schanzenrekord: 106,5 m Sebastian Bradatsch (GER) 2012

ÖSV-Teilnehmer (4): Johannes Lamparter, Lukas Greiderer, Lukas Klapfer, Martin Fritz

WM-Ergebnis 2019 in Seefeld: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) - 2. Bernhard Gruber (AUT) - 3. Akito Watabe (JPN) - 4. Franz-Josef Rehrl (AUT). Weiter: 7. Mario Seidl - 15. Martin Fritz (beide AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Eric Frenzel (GER) - 2. Watabe - 3. Lukas Klapfer (AUT). Weiter: 13. Rehrl - 20. Gruber - 29. Wilhelm Denifl (AUT)