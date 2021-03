Nordische WM: Factbox Langlauf Frauen - 10 km

Factbox zum 10-km-Langlauf der Frauen in der Skating-Technik bei der Nordischen WM am Dienstag (13.15 Uhr) in Oberstdorf:

ÖSV-Teilnehmerinnen: Teresa Stadlober, Lisa Unterweger, Barbara Walchhofer

WM-Ergebnis 2019 in Seefeld (klassische Technik): 1. Therese Johaug (NOR) - 2. Frida Karlsson (SWE) - 3. Ingvild Flugstad Östberg (NOR). Weiter: 8. Teresa Stadlober - 31. Lisa Unterweger (beide AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang (Skating-Technik): 1. Ragnhild Haga (NOR) - 2. Charlotte Kalla (SWE) - 3. Marit Björgen (NOR) und Krista Pärmäkoski (FIN). Weiter: 9. Teresa Stadlober - 61. Anna Seebacher - 67. Lisa Unterweger (alle AUT)