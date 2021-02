Nordische WM: Factbox Langlauf - Skiathlon

Factbox zum Langlauf-Skiathlon bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf am Samstag - Frauen 15 km (11.45), Männer 30 km (13.30):

ÖSV-Teilnehmerin: Teresa Stadlober

WM-Ergebnisse 2019 in Seefeld - Frauen: 1. Therese Johaug (NOR) - 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) - 3. Natalja Neprjajewea (RUS). Wegen Erkrankung nicht am Start: Teresa Stadlober (AUT)

Männer: 1. Sjur Röthe (NOR) - 2. Alexander Bolschunow (RUS) - 3. Martin Johnsrud Sundby (NOR). Weiter: 46. Bernhard Tritscher (AUT)

Olympia-Ergebnisse 2018 in Pyeongchang - Frauen: 1. Charlotte Kalla (SWE) - 2. Marit Björgen (NOR) - 3. Krista Pärmäkoski (FIN). Weiter: 7. Teresa Stadlober (AUT)

Männer: 1. Simen Hegstad Krüger (NOR) - 2. Martin Johnsrud Sundby (NOR) - 3. Hans Christer Holund (NOR). Anmerkung: Max Hauke (AUT/27.) später wegen Dopings disqualifiziert