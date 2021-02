Nordische WM: Factbox Skispringen Normalschanze Männer

Factbox zum WM-Normalschanzenbewerb im Skispringen der Männer am Samstag (16.30 Uhr) in Oberstdorf:

Schattenberg-Schanze (HS 106 m), Schanzenrekord: 107,5 m Tim Heinrich (GER)

ÖSV-Teilnehmer (4): Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald, Michael Hayböck

WM-Ergebnis 2019 in Seefeld: 1. Dawid Kubacki (POL) - 2. Kamil Stoch (POL) - 3. Kraft - 4. Aschenwald. Weiter: 9. Hayböck - 21. Huber - 44. Jan Hörl (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Andreas Wellinger (GER) - 2. Johann Andre Forfang (NOR) - 3. Robert Johansson (NOR). Weiter: 13. Kraft - 17. Hayböck - 22. Gregor Schlierenzauer (AUT) - 23. Manuel Fettner (AUT)