Nordische WM: Für Frauen-Kombi soll ein Einzel noch nicht alles sein

Schrittweise Ausweitung auf 3 Bewerbe geplant, 2026 Olympia-Status erhofft - Hirner: "Großer Schritt, dass wir jetzt in der Liga mitspielen dürfen" (Von Thomas Blaschke/APA aus Oberstdorf)

Jetzt steht auch in der Frauen-Kombination das erste Ergebnis bei Nordischen Weltmeisterschaften. Der Aufschwung dieser Sparte nahm in dieser Saison seinen Lauf, nach dem ersten Weltcup in der Woche vor Weihnachten in Ramsau folgte die Premiere bei einem Großereignis. Als letzten großen Schritt sieht ein bisher eingehaltener FIS-Stufenplan die Olympia-Premiere 2026 vor, freilich liegt das dann nicht mehr ganz in den Händen des Ski-Weltverbands.

Bis dahin soll auf WM-Ebene aber noch einiges passieren, wie ÖSV-Chefcoach Bernhard Aicher auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur verriet. "Das große Ziel und der große Traum - und ich glaube auch, dass das realistisch ist -, ist, dass bei der nächsten WM in zwei Jahren in Planica ein Mixed-Bewerb dabei ist. Und dann 2025 in Norwegen, das ist eine treibende Kraft in der Frauen-Kombination, wollen die als Veranstalter einen zweiten Einzelbewerb oder das Team dabei haben."

Ob zweites Einzel oder Teambewerb hänge freilich auch davon ab, wie sich die Sportart in der Dichte weiter entwickle. Aktuell scheint das jedenfalls weiter fortgeschritten als es beim Frauen-Skispringen bei dessen WM-Premiere 2009 gewesen ist. Die Österreicherinnen kamen durch Lisa Hirner und Sigrun Kleinrath mit den Plätzen acht und neun doch in den einstelligen Ergebnisbereich und nahmen wie freilich auch Annalena Slamik (14.) und Claudia Purker (25.) viel Motivation und Erfahrungen mit.

"Wir können absolut ein positives Resümee ziehen", sagte Aicher. Auch die Nervosität sei im Vorfeld im Vergleich zum Weltcup etwas abgelegt worden. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass sie gelernt haben und gewachsen sind an dem Ganzen." Beim Aussteigen bei der Schanze vor dem Wettkampf sei es dann mit der Lockerheit aber wieder vorbei gewesen. Aicher: "Da sind wir in das alte Muster zurückgefallen. Aber sie sind junge Mädels und das dauert einfach seine Zeit."

Hirner fand es "richtig cool zu erleben, wie riesengroß die WM aufgezogen ist. Es ist für die Damen in der Kombi ein großer Schritt, dass wir jetzt in der Liga mitspielen dürfen", meinte die Steirerin. Kleinrath gab an, viel dazugelernt zu haben. "Sich selber nicht so viel Druck machen", sei eine Erkenntnis. Slamik war zufrieden, überhaupt dabei gewesen zu sein. Purker wiederum war vor einem Jahr noch Spezialspringerin. "Dass in einem Jahr so viel weitergeht, hätte ich mir nicht erträumen lassen."

Am Sonntag ging es heim und am Montag erfolgt die Abreise nach Nischnij Tagil, wo von Freitag bis Sonntag noch drei Kontinentalcup-Bewerbe bestritten werden. "Mitte März werden wir dann den Schnee nutzen vor allem im Langlaufbereich bis in den April hinein", verriet Aicher. "Das ist wertvolle Vorarbeit für die nächste Saison." Im Mai gehe es dann schon wieder mit der Vorbereitung los. Die Kombination sei ein Ganzjahressportart, da das Team in Ausbildungszentren in Eisenerz oder Stams ist.