Nordische WM: Hölzl statt Pinkelnig im Frauen-Teambewerb

Chiara Hölzl kommt bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf doch noch zu einem Einsatz von der Normalschanze. Die Salzburgerin wurde von ÖSV-Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer am Donnerstagabend in das Quartett für den Teambewerb am Freitag (17.15 Uhr/live ORF 1) nominiert. Sie ersetzt Eva Pinkelnig. Die Österreicherinnen springen in der Reihenfolge Daniela Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Hölzl und Marita Kramer.

In Seefeld hatten 2019 bei der WM-Premiere dieses Bewerbs Iraschko-Stolz, Hölzl, Pinkelnig und die aktuell am Knie verletzte Jacqueline Seifriedsberger hinter Deutschland und vor Norwegen Silber geholt.