Nordische WM: Kraft hat es wieder einmal auf den Punkt hingebracht

Großschanzen-Gold nach schwieriger Phase: "Dass sich das so entwickelt in den letzten Monaten, da muss ich Danke sagen" (Von Thomas Blaschke/APA aus Oberstdorf) - BILD

Skispringer Stefan Kraft hat es wieder einmal bei einem Großereignis genau hingebracht. In der Vorbereitung auf die Saison 2018/19 war der Salzburger stark in der Vorbereitung beeinträchtigt gewesen, sammelte bei den Heim-Weltmeisterschaften in Seefeld aber doch drei Medaillen. Rückenprobleme seit dem Sommer und eine Corona-Infektion früh in der Saison brachten ihn diesmal aus dem Rhythmus, nun steht er aber wie 2017 erneut als Großschanzen-Weltmeister da.

Bis zum Frühsommer 2020 hatte noch alles sehr gut ausgesehen beim nun elffachen WM-Medaillengewinner. "Bis Juni war es 1a, ich war perfekt vorbereitet", erzählte Kraft. "Dann habe ich aber den ganzen Sommer gekämpft mit meinem Rücken. Meine Freundin musste mir teilweise die Socken anziehen." Im Dezember wurden die Rückenprobleme wieder akut. "Dass sich das wieder so entwickelt hat in den letzten Monaten, da muss ich Danke sagen", meinte der nun dreifache Einzel-Weltmeister.

Gerade einmal einen dritten Platz hatte Kraft in der aktuellen Weltcup-Saison eingeheimst, ab der Saison 2013/14 war zuvor stets mehr drinnen gewesen. Eine konzentrierte Vorbereitung ab einem Extra-Trainingstag Mitte Februar in Zakopane, zunehmendes körperliches Wohlbefinden und ein Aha-Erlebnis im zweiten Sprung des Mixed-Bewerbs auf der Normalschanze brachten den Umschwung. "Das war sicher noch einmal die Wende", stellte Kraft am Freitagabend nach der Siegerehrung fest.

Platz zehn im WM-Normalschanzen-Einzel waren für den zweifachen Gesamtweltcupsieger nicht schlecht, aber eben auch nicht der Anspruch eines Kalibers wie Kraft. "Ich habe nur gesehen, dass mein Ski zu wenig Druck hat", erinnerte er sich zurück. "Rückenwind und Kleinschanze, das war einfach ein bisschen zu scharf eingestellt. Jetzt ist die Große, ein bisschen Aufwind, auf einmal funktioniert das sensationell. Ich bin einfach noch ein bisschen aggressiver skigesprungen wie auf der Kleinen."

Das Gefühl als Halbzeitführender vor dem entscheidenden Sprung war dann aber doch fast schon wieder ungewohnt. Kraft hatte auch beim davor letzten ÖSV-Sieg nach dem ersten Sprung geführt, das war am 28. Februar 2020 in Lahti. "Ich habe mir gedacht, es ist schon lange her, dass ich als Letzter oben gestanden bin. Sonst ist mir aber gar nicht so viel durch den Kopf gegangen. Ich habe auf meine Punkte geschaut, die zu tun sind. Ich habe gewusst, ich muss genau das machen und voll attackieren."

Er habe dann das Herz in die Hand genommen, dann sei es sich genau ausgegangen. "Als ich gesehen habe, es geht über die grüne (Linie, Anm.), habe ich alles rausgeschrien, was drinnen war." Sein Dank gelte der gesamten Familie. "Sie hat immer an mich geglaubt. Sie sind alle mit mir rumgefahren, wollten, dass das alles besser wird." Auch sein Systemischer Coach Patrick Murnig habe großen Anteil. "Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und da war sicher er eine große Hilfe."

Kraft hatte sich als Schüler zunächst im Alpinskisport engagiert, bis Christian Wallner vom SV Schwarzach das Skisprung-Talent des Zehnjährigen auffiel. Der Schüler der Sporthauptschule Bischofshofen und später von der Stamser Spitzensport-Schmiede bestaunte seine Idole an der Paul-Außerleitner-Schanze. Am Dreikönigstag 2012 gab er dort sein Weltcup-Debüt (54.), ein Jahr später wurde er an gleicher Stelle in seinem erst dritten Weltcup-Bewerb Dritter, im Schatten des Siegers Gregor Schlierenzauer.

Nach dem Karriereende von Thomas Morgenstern und während der Auszeit bzw. Verletzungspause von Gregor Schlierenzauer wuchsen Kraft und sein Zimmerkollege Michael Hayböck unter Neo-Cheftrainer Kuttin rasch in die Führungsrolle hinein. Das Duo versteht sich auch abseits der Schanzen blendend. Die sportliche Heimat ist das Trainingszentrum in Rif bei Hallein. Privat ist Kraft bodenständig geblieben. Er lebt mit seiner langjährigen Partnerin Marisa in Oberalm.