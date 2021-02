Nordische WM: Kramer in Qualifikation für Normalschanzenbewerb Zweite

Auch Iraschko-Stolz, Sorschag und Pinkelnig für Donnerstag sicher qualifiziert

Die Salzburgerin Marita Kramer hat am Mittwoch bei den Nordischen Weltmeisterschaften in Oberstdorf ihre Co-Favoritenrolle im Normalschanzen-Bewerb der Skispringerinnen bestärkt. Die 19-Jährige wurde nach dem besten Probesprung vor dem Bewerb am Donnerstag (17.00 Uhr, live ORF 1) Qualifikationszweite. Die Japanerin Sara Takanashi lag vor ihr. Mit Daniela Iraschko-Stolz (6.), Sophie Sorschag (9.) und Eva Pinkelnig (21.) qualifizierten sich auch die übrigen ÖSV-Aktiven.