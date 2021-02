Nordische WM: Kramer, Kraft und Lamparter größte ÖSV-Hoffnungen

Hirner könnte bei Kombiniererinnen-Premiere punkten, Stadlober wieder Langlauf-Stütze - Im Saisonverlauf Weltcupsiege nur im Springer-Lager - GRAFIK

Die Weltcup-Bewerbe vor den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften sind für Österreichs Oberstdorf-Teilnehmer zur Gänze oder weitgehend absolviert. Nach corona-bedingten Absagen hatten die Kombinierer und Langläufer schon am ersten Februar-Wochenende in Klingenthal bzw. Ulricehamn in Schweden ihre Generalproben, den Skispringern bleibt dieses Wochenende noch Rasnov in Rumänien. Zumindest bei den ÖSV-Männern wird der WM-Kader diese Station aber auslassen.

Insgesamt fünf Weltcupsiege haben Österreichs Aktive seit Saisonbeginn herausgeholt, alle gehen auf das Konto der Springer. Für die drei Einzelerfolge sorgte durchwegs Marita Kramer, sie führt vor Rasnov auch die Weltcup-Gesamtführung an. Die beiden Erfolge bei den Männern gelangen in den ersten beiden von drei Teambewerben. Beide Male mit dabei waren Michael Hayböck, Philipp Aschenwald und Daniel Huber. Dazu gesellte sich zum Saison-Aufakt in Wisla Stefan Kraft, in Zakopane Jan Hörl.

In den Einzelbewerben ist Kraft neben Kramer die größte rot-weiß-rote Springerhoffnung für die Titelkämpfe. Der Salzburger hat es immerhin einmal auf das Podest geschafft, am Wochenende nach der Vierschanzentournee in Titisee-Neustadt als Dritter. Achtmal war der 27-Jährige in den Top Ten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der zweifache Gesamtweltcupsieger zwischen dem Saisonstart in Wisla und der Tournee wegen Corona und Rückenproblemen eine fünfwöchige Wettkampfpause hatte.

Sehr gut liest sich Kramers Bilanz. Bei sieben Einzelspringen gewann sie drei der ersten vier Bewerbe, wurde einmal Dritte. Ihre Podestplatzserie riss ausgerechnet am ersten Februar-Wochenende beim Hinzenbach-Triple, als die 19-Jährige zweimal Vierte und einmal bei der Materialkontrolle disqualifiziert wurde. Mit sechs Top-Vier-Plätzen scheint die Salzburgerin die größte österreichische Einzel-Hoffnung auf eine WM-Medaille zu sein. Zudem kam sie mit dem ÖSV-Team in Ljubno auf Rang drei.

Bei den Nordischen Kombinierern hat Johannes Lamparter sein bestes Weltcup-Resultat im ersten Saisonbewerb in Ruka als Zweiter erreicht. Nur eine Sekunde fehlte auf den norwegischen Saisondominator Jarl Magnus Riiber. Lediglich einmal schaffte es der Tiroler nicht in die Top Ten, im Teamsprint Mitte Jänner mit Lukas Greiderer klappte es zudem mit einem weiteren zweiten Rang. Einen großen Motivationsschub holte sich der 19-jährige Lamparter vergangene Woche mit Junioren-WM-Gold.

Neu im WM-Programm ist die Nordische Kombination der Frauen. Im allerersten und bisher auch einzigen Weltcup-Bewerb in dieser Sparte kamen Sigrun Kleinrath und Lisa Hirner in der Woche vor Weihnachten in Ramsau auf die Plätze fünf und sechs. Aktuell dürfte aber Hirners Form die bessere sein, in der vergangenen Woche holte sie in Lahti Juniorinnen-WM-Bronze. Mit Kleinrath im Team gewann die 17-Jährige zwei Tage später im Mixed-Teambewerb Bronze.

Die rot-weiß-rote Langlauf-Hoffnung ist einmal mehr bei einem Großereignis Teresa Stadlober. Für die 28-Jährige lief es in dieser Saison bisher allerdings nicht wie erhofft. In Abwesenheit der starken Skandinavierinnen wurde sie Mitte Dezember in Davos Fünfte über 10 km Skating. Bei der Tour de Ski waren ein vierter und ein achter sowie Gesamtrang neun erwähnenswert, aber auch da waren nicht alle dabei. Das aber sehr wohl gegen Ende Jänner in Lahti, Rang acht in Skiathlon gab Stadlober Zuversicht.

