Nordische WM: Kramer nach erstem Großschanzen-Durchgang Dritte

Die Salzburgerin Marita Kramer liegt vor dem Finale des ersten Frauen-Großschanzenbewerbes der WM-Geschichte am Mittwoch in Oberstdorf auf Rang drei. Die 19-Jährige weist nach dem ersten Durchgang 4,6 Punkte Rückstand auf die führende Norwegerin Maren Lundby auf. Zweite ist einen Punkt vor Kramer die Slowenin Nika Kriznar. 1,2 Zähler hinter Kramer lauert an der vierten Stelle Sara Takanashi aus Japan.

Chiara Hölzl und Daniela Iraschko-Stolz belegen die Zwischenränge acht und neun. Sophie Sorschag ist 17.