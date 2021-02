Nordische WM: Oberstdorf 2021 in Zahlen

Die 53. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf in Zahlen:

0 Es gibt keinen ÖSV-Titelverteidiger 1 ÖSV-WM-Goldmedaille bisher im Langlauf, bei fünf Podesträngen 1,2 Länge (in km) Langlaufrunde Frauen-Sprint 1,5 Länge Langlaufrunde Männer-Sprint und Teamsprint Kombination 2 Tagesrhythmus, in dem WM-Akkreditierte zu Corona-Tests müssen 2,5 Länge Langlaufrunde Frauen-Staffel, Kombination Einzel, Team 3 Anzahl der WM-Austragungen in Oberstdorf (bisher 1987, 2005) 3,3 Länge Langlauf-Runde Männer-Staffel 4 Erfolglose Oberstdorf-Bewerbungen vor dem WM-Zuschlag in 2016 5 Medaillenentscheidungen in Kombination (nach Aufnahme Frauen) 6 ÖSV-Platz im Medaillenspiegel von Seefeld 2019 7 Skisprung-Entscheidungen (neu: Frauen-Einzel Großschanze) 8 Goldmedaillen hat Thomas Morgenstern, die Nummer 1 des ÖSV 9 ÖSV-Medaillen gab es 2019 in Seefeld (4 Silber, 5 Bronze) 10 Medaillen 2011 in Oslo als Österreichs WM-Rekordausbeute 11 Wettkampftage 12 Langlauf-Entscheidungen 18 Goldene hat die 2018 zurückgetretene Marit Björgen: Rekord 20 WM-Goldene im Skispringen für Österreich bisher 24 Medaillenentscheidungen in Oberstdorf 2021 insgesamt 25 ÖSV-WM-Medaillen in der Kombination bisher 26 Bisherige WM-Titel für Österreich 52 Anzahl bisheriger Weltmeisterschaften 60 ÖSV-WM-Medaillen im Skispringen bisher (20 jeder Farbe) 90 Medaillen für Österreich bisher bei Weltmeisterschaften 106 Hillsize der WM-Normalschanze 107,5 Schanzenrekord WM-Normalschanze (Tim Heinrich/GER) 137 Hillsize der WM-Großschanz 143,5 Schanzenrekord WM-Großschanze (Sigurd Pettersen/NOR) 700 Athleten nehmen teil 9.700 Einwohnerzahl von Oberstdorf