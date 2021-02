Nordische WM: Oberstdorfer Titelkämpfe mit Licht-/Laser-Show eröffnet

Die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf sind am Mittwochabend in der Skisprung-Arena der Oberallgäuer Marktgemeinde mit einer Licht- und Laser-Show eröffnet worden. "Symbole der Region" und "musikalische und technische Highlights" waren sozusagen die Schlaglichter der rund einstündigen Zeremonie. Diese ging corona-bedingt ohne Zuschauer über die Bühne. So wird es auch mit den 24 Bewerben sein, an denen rund 700 Aktive aus mehr als 60 Nationen teilnehmen.

Auf die Medaillenzeremonie im Ortskern muss diesmal ebenfalls verzichtet werden, anders als bei den bisherigen Oberstdorfer WM-Auflagen 1987 und 2005. Österreichs Skiverband nimmt die bis 7. März dauernden Titelkämpfe mit 28 Athleten in Angriff - 16 Männer und zwölf Frauen in den Sparten Skispringen (insgesamt 11 Aktive), Kombination (10) und Langlauf (7). Insgesamt 24 Bewerbe stehen auf dem Programm, neu sind die Frauen-Kombination und das Frauen-Großschanzenspringen.