Nordische WM: Österreichs Medaillen nach Sparten

Sollten die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf für Österreichs Equipe ähnlich verlaufen wie die vergangenen Titelkämpfe 2019 in Seefeld, ist die 100. WM-Medaille in der ÖSV-Geschichte drinnen. Bei der Heim-Veranstaltung kamen neun Podestplätze dazu, bei nun 90 fehlen noch zehn auf das Jubiläum. Die rot-weiß-roten Aktiven müssen sich angesichts der Weltcup-Saisonbilanz allerdings ordentlich strecken, um die runde Marke schon diesmal zu erreichen.

Österreichs bisherige 90 Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften nach Sparten:

Gold Silber Bronze Gesamt Skispringen: 20 20 20 60 Kombination: 5 8 12 25 Langlauf: 1 1 3 5 ------------------------------------------------------- Gesamt: 26 29 35 90