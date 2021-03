Nordische WM: ÖSV-Aufgebot für Großschanzen-Springen ohne Hayböck

Hörl neben Kraft, Huber und Aschenwald nominiert

Der Oberösterreicher Michael Hayböck hat die Nominierung für das WM-Skispringen am Freitag von der Großschanze verpasst. Der Siebente vom Normalschanzen-Bewerb und Mixed-Bronzemedaillengewinner wird damit an seinem 30. Geburtstag nicht dabei sein. Nach den Eindrücken von den drei am Mittwochabend absolvierten Trainingssprüngen hat ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl Philipp Aschenwald, Daniel Huber, Jan Hörl und Stefan Kraft nominiert. Auch nicht dabei ist Manuel Fettner.

Die Österreicher haben durch die Bank einen starken Eindruck im Training hinterlassen, nur Hayböck fiel etwas ab. Hatten für die Normalschanze Huber und Kraft Fixplätze gehabt, gab es diese diesmal für niemanden. Huber, Kraft und Aschenwald lösten ihr Ticket deutlich, Hörl setzte sich knapp vor Fettner durch. "Er war in der internen Reihung knapp vorne", sagte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl. "Es war sehr positiv, dass sie alle Gas gegeben haben." Am Donnerstag (17.30 Uhr) wird die Qualifikation ausgetragen.