Nordische WM: Lamparter in erstem Einzel aussichtsreich in Position Tiroler nach Sprung eine Sekunde hinter Riiber Vierter: "Da brauche ich nicht lange überlegen, was ich tue" - Greiderer 6., Klapfer 17., Fritz 20. (Von Thomas Blaschke/APA aus Oberstdorf) - BILD