Nordische WM: ÖSV-Quartett für Normalschanzen-Einzelbewerb ohne Hölzl

Kramer in allen drei Trainingsdurchgängen in Top Drei - Auch Iraschko-Stolz, Pinkelnig, Sorschag nominiert - BILD

Das österreichische Aufgebot für das WM-Skispringen der Frauen von der Normalschanze am Donnerstag (17.00 Uhr, live ORF 1) in Oberstdorf wird von Marita Kramer, Daniela Iraschko Stolz, Eva Pinkelnig und Sophie Sorschag gebildet. Nicht zum Zug kommt Chiara Hölzl. Kramer machte am Dienstag beim Training vom ÖSV-Quintett den besten Eindruck. Sie war im zweiten dreier Durchgänge mit einem 103,5-m-Sprung die Beste des gesamten Feldes, wurde sonst Zweite (101,5) und Dritte (101,0).

Iraschko-Stolz legte am Nachmittag eine Serie von 102,0/99,5/95,5 hin, Pinkelnig kam auf 97,5/94,0/88,0 und Sorschag auf 86,0/96,0/93,5. Sie hatte damit zwei neunte Trainingsplätze stehen, Hölzl mit 92,0/96,0/88,0 als Maximum nur einen zehnten Rang. Beste in den anderen beiden Durchgängen sowie mit 104,5 m die Tagesweiteste war die japanische Rekord-Weltcupsiegerin Sara Takanashi. Die Qualifikation auf der Schattenbergschanze ist für Mittwoch (18.00 Uhr, live ORF 1) angesetzt.