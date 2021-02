Nordische WM: ÖSV-Saisonbilanz Langlauf vor Oberstdorf

Stadlober in Weltcup-Saison fünfmal in Top Ten

Das siebenköpfige österreichische WM-Langlaufteam wird von Teresa Stadlober angeführt. Die Salzburgerin ist in dieser Sparte die klar aussichtsreichste rot-weiß-rote WM-Teilnehmerin, hat es in dieser Weltcup-Saison schon auf fünf Top-Ten-Plätze gebracht. Bis auf Barbara Walchhofer haben in diesem Winter auch alle anderen ÖSV-Teilnehmer in den Loipen-Bewerben Weltcup-Erfahrung gesammelt. Am meisten zum Einsatz kamen dabei Lisa Unterweger und Mika Vermeulen.

ÖSV-Weltcup-Saisonbilanz (Auswahl der Teilnahmen):

FRAUEN:

Teresa Stadlober: 16./10 km kl. - 16./Verfolgung - 5./10 km Skating - 15./10 km klassisch Massenstart - 17./10 km Verfolgung - 8. 10 km/kl. - 16. 10 km kl. Verfolgung - 8./10 km Sk. - 12./10 km Verfolgung - 4./10 km kl. Massenstart - 13./10 km Sk. Massenstart - 8./Skiathlon - 30.710 km Sk. - 20./10 km kl. Massenstart

Lisa Unterweger: 50./Sprint kl. - 57./10 km kl. - 58./10 km Verfolgung - 23./Sprint Sk. - 36./10 km Sk. - 36./Sprint Sk. - 42./10 km kl. Massenstart - 47./10 km Sk. - 49./10 km Sk. - 44./Sprint kl. - 49./Sprint Sk.

Barbara Walchhofer: in dieser Saison keine Weltcup-Ergebnisse

MÄNNER:

Michael Föttinger: 53./Sprint Sk. - 66./Sprint kl. - 63./Sprint Sk.

Benjamin Moser: 57./Sprint Sk. - 33./Sprint Sk. - 13./Teamsprint - 58./Sprint kl. - 19./Teamsprint

Lukas Mrkonjic: 30./Sprint Sk. - 17./Teamsprint - 64./Sprint Sk.

Mika Vermeulen: 51./Sprint kl. - 25./15 km Sk. - 41./Sprint Sk. - 42./15 km kl. Massenstart - 44./15 km Sk. Verfolgung - 33./15 km Sk. - 41./15 km kl. Verfolgung - 44./15 km kl. Massenstart - 30./Sprint kl. - 22./10 km Sk. Massenstart - 71./15 km Sk.