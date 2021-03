Nordische WM: ÖSV-Springer nach starkem Einzel-Event um Team-Erfolg

Aschenwald, Hörl, Huber und Weltmeister Kraft wollen nachlegen - Zuletzt Gold 2013 - Coach Widhölzl: "Mit dem Flow und der Energie reinstarten" (Von Thomas Blaschke/APA aus Oberstdorf) - BILD

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Details und Stimmen (neu aufgezogen) ---------------------------------------------------------------------

Mit drei Goldmedaillen auf der Habenseite geht es für Österreichs Aktive bei den Nordischen Weltmeisterschaften in deren letzten Wettkampftag, an dessen Ende es beim Teamspringen der Männer die wohl größte Medaillenchance gibt. Weltmeister Stefan Kraft, Daniel Huber (8.), Jan Hörl (10.) und Philipp Aschenwald (11.) haben am Freitag im Großschanzen-Einzel als Team am meisten Punkte gesammelt, am Samstag (17.00 Uhr, live ORF 1) geht es dann wirklich um das Mannschaftsergebnis.

ÖSV-Chefcoach Andreas Widhölzl hat für die Konkurrenz in umgekehrter Reihenfolge des Einzel-Ergebnisses aufgestellt, daher springt Kraft als Letzter. Aschenwald eröffnet vor Hörl und Huber. In dieser Reihenfolge geht es um die 19. rot-weiß-rote Team-WM-Medaille im Männer-Skispringen, wobei es seit Oberstdorf 2005 immer geklappt hat. Der letzte von bisher neun Titeln liegt acht Jahre zurück, 2013 im Val di Fiemme war keiner des aktuellen Aufgebots im Gold-Quartett.

Kraft sieht sich und seine Kollegen als eines von sechs Teams im Medaillenrennen: "Deutschland, Norwegen, Slowenien, Polen, Japan vielleicht und wir." Das Wetter werde im Gegensatz zum Einzelbewerb schön sein, Rückenwind sei zu erwarten. "Aber wir haben heute einen richtig geilen Wettkampf gemacht alle vier, und das wird sicher beflügeln." Das denkt auch Huber: "Das war extrem wichtig, denn wir haben eine zähe Saison gehabt. Das gibt uns allen einen Ruck. Konzentrieren und es durchziehen."

Hörl und Aschenwald ziehen auch aus persönlichen Erfolgserlebnissen ihre Zuversicht, beide verbesserten sich im zweiten Einzel-Durchgang um acht Ränge. "Für mich war der zweite Sprung viel wert", gab der Tiroler Aschenwald an. "Der war für meine Gefühlslage wirklich gut. Ich habe mich wohlgefühlt, ich habe richtig anschieben können." Der Salzburger Hörl meinte, dass alle nun noch einmal aufzeigen müssen: "Es muss jeder von uns seinen Job machen, die Medaille ist nicht zum Abholen.

Für Widhölzl war der Aufschwung im Team nach der Einzel-Konkurrenz am vergangenen Samstag vom kleinen Bakken zu merken. "Da ist die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten gekommen. Da haben sie gesagt, wir tun nicht lange herum und ziehen es durch." Deshalb habe er auch keinen Fixplatz für die Großschanze vergeben. "Ich wollte sie ein bisschen anstacheln, dass sie noch mehr aus sich herausgehen. Sie waren dann auch wirklich im Training auf dem Punkt und haben gute Sprünge gemacht."

Die Einzel-Leistung speziell auch von Hörl habe ihm gefallen, so Widhölzl. Der Salzburger kam bei seinem ersten WM-Einsatz gleich in die Top Ten. "Ich hoffe, dass es für ihn ein bisschen das Aha-Erlebnis war. Da sind die Sprünge, die er vor der WM in der Vorbereitung gemacht hat - dass er das jetzt mitnimmt." Generell will der Tiroler auf dem Einzel aufbauen: "Mit dem Flow und der Energie können wir reinstarten. Im Vordergrund ist, dass sie gute Sprünge machen. Die Platzierung kommt von alleine."