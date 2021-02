Ergebnisse Nordische Ski-WM vom Freitag:

Skispringen, Normalschanze Männer - Qualifikation (Top 50 im Bewerb am Samstag): 1. Halvor Egner Granerud (NOR) 144,2 Punkte/105,5 Meter - 2. Anze Lanisek (SLO) 137,4/103 - 3. Stefan Kraft (AUT) 134,4/101,5 - 4. Daniel Andre Tande (NOR) 133,5/102,5 - 5. Yukiya Sato (JPN) 131,8/104,5 - 6. Kamil Stoch (POL) 131,6/100. Weiter: 8. Philipp Aschenwald 129,2/100 - 13. Michael Hayböck 125,5/98,5 - 43. Daniel Huber (alle AUT) 105,5/90