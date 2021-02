Nordische WM: Reaktionen auf Bronze der ÖSV-Kombinierer

Reaktionen nach WM-Bronze der ÖSV-Kombinierer im Teambewerb am Sonntag in Oberstdorf (via ORF):

Johannes Lamparter: "Man darf auf keinen Fall unzufrieden sein, was die ersten zwei gemacht haben, ist einfach eine starke Leistung. Die waren einfach besser. Es gibt uns Selbstvertrauen für die zweite Woche. Ich bin sehr zufrieden."

Lukas Greiderer (Schlussläufer): "So zermürbend war es nicht, weil ich weiß, dass er (Geiger im Kampf um Silber, Anm.) zu den besten Läufern gehört. Ich habe gewusst, dass es für die Bronzemedaille sowieso reicht, habe alles gegeben und bin megahappy mit meiner ersten Medaille."

Mario Seidl (zur Bedeutung nach langer Verletzungspause): "Brutal viel. Es waren zwei harte Jahre, in Seefeld 2019 hat das Verletzungspech angefangen. Es war echt ein harter, langer Weg zurück. Ich bin so froh, dass ich den Sprung ins Team geschafft habe. Auf der Schanze habe ich wieder zu meiner alten Form gefunden. Ich bin überglücklich. Ich merke schon, dass auf der Loipe noch ein bisserl was fehlt. Aber ich habe alles gegeben, wir haben eine Medaille gemacht, mega-cool. Es kann so viel passieren und ich glaube, wir können glücklich mit der Bronzemedaille sein."

Lukas Klapfer: "Mit der Medaille bin ich superglücklich, mit dem Springen bin ich auch megahappy, beim Laufen ist nicht gar so viel drinnen gewesen in den Haxn. Ein bisserl schade, aber nichtsdestotrotz haben wir einen guten Job gemacht und sind nicht weit von Silber weg gewesen. Um Gold wäre es sowieso schwer gewesen. Es ist eine schöne Medaille, es hat wieder Spaß gemacht mit zwei Debütanten im Team."

Christoph Eugen (Cheftrainer): "Hoffen tut man immer mehr. Es war ein super Sprungwettkampf heute, sie sind wirklich souverän gehupft. Natürlich hat man da Gedanken, dass da mehr geht. Wir haben sehr aggressiv aufgestellt. Es ist halt ein bisserl schade bei Lukas Klapfer, der ein bisserl Zeit verloren hat. Zum Glück war Bronze ohne Gefahr. Lukas (Greiderer) hat es noch kurz spannend gemacht. Aber der Geiger vorne ist abgeklärt und fünf Kilometer sind relativ bald vorbei. Trotzdem, zwei Neulinge, die wieder eine Medaille haben. Man muss immer mit einer Medaille zufrieden sein, es ist keine zum Abholen. Der Grundstein war heute sicherlich auf der Schanze."

Vorausschau nächste zwei Bewerbe: "Ich bin immer zuversichtlich, das kann man mit unseren Athleten auch sein, vor allem mit Johannes und Lukas (Greiderer): Sie wirken auf der Schanze sehr sicher und auch in der Loipe sind sie sehr stark. Ich hoffe, es bleibt so, wir werden uns heute gut erholen, und gute Trainings auf der großen Schanze machen."