Nordische WM: Reaktionen auf Gold 2 - Kramer, Stecher

Reaktionen nach Gold der ÖSV-Skispringerinnen im Teambewerb am Freitag in Oberstdorf:

Marita Kramer: "Was da heute passiert, was jeder gezeigt hat, ist unglaublich. Ich habe mich auf das fokussiert, was ich zu machen habe, dass es so gut gelungen ist, das gibt mir schon sehr viel. Am Anfang der Saison habe ich mir eine Medaille bei der WM als Ziel gesetzt, das ist der Traum und das Ziel gewesen. Gestern war es knapp vorbei, das war so bitter, dass wir das jetzt so umsetzen, dass es so aufgeht, ist natürlich noch schöner. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Bewerben auch noch eine Medaille machen können."

Mario Stecher (Sportlicher Leiter Skispringen und Kombination im ÖSV): "Das war die perfekte Antwort, das kann man so sagen und so stehen lasen. Was die Mädels und das gesamte Trainerteam heute abgeliefert hat, das sucht Seinsgleichen. Wir haben gestern ein bisschen einen Dämpfer bekommen, umso höher ist die heutige Leistung einzuschätzen." Über Kramer: "Die Leistung von Sara war sensationell, auch am gestrigen Tag. Sie war definitiv die beste Springerin auf dieser Schanze, das hat man auch heute wieder gesehen. Und es ist wunderschön, wenn man diese Reaktion von den Mädels und von Sara sieht, wie sie sich aus dem kleinen Dämpfer herausgearbeitet haben, und dass sie gemeinsam mit dem Betreuerstab diese sensationelle Leistung bringen."