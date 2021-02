Nordische WM: Reaktionen auf ÖSV-Bronze im Mixed-Teambewerb

Reaktionen nach WM-Bronze des ÖSV-Skisprung-Teams im Mixed-Bewerb am Sonntag in Oberstdorf (via ORF):

Stefan Kraft: "Ich bin zufrieden, dass wir eine Medaille haben. Die Slowenen zum Beispiel sind leer ausgegangen, bei denen jeder geglaubt hat, die holen eine. Es war keine Top-Lestung, aber so weit waren wir gar nicht hinten. Es ist ein bisschen schade, dass nicht jeder Raketen zünden konnte, aber es war ein spannender Wettkampf."

Daniela Iraschko-Stolz: "Es war wirklich knapp. Das ist keine Medaille, die man sich einfach abholen kann. Wir sind 14 Punkte hinten, das ist fast nichts bei acht Sprüngen, wir brauchen uns also nicht zu schämen. Es ist wieder eine Medaille mehr, da wird es klimpern im Zimmer."

Marita Kramer: "Ich freue mich mega. Wir waren heiß auf eine MEdaille und die haben wir jetzt. Beim ersten Sprung habe ich einiges liegengelassen bei der Landung, aber beim zweiten war sie ganz okay."

Harald Rodlauer (ÖSV-Damen-Skisprung-Trainer): "Ich bin absolut zufrieden, Marita und Daniela haben eine super Leistung gebracht. Eine Medaille bei dieser starken Konkurrenz muss man erst einmal machen."

Katharina Althaus (GER/Weltmeisterin): "Ich hätte nicht mit der Goldmedaille gerechnet. Ich bin so froh, dass ich gute Sprünge gezeigt habe. Ich weiß auch nicht, warum mir so eine Steigerung gelungen ist."