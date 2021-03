Nordische WM: Reaktionen auf ÖSV-Gold 3 - Huber, Hörl, Aschenwald

Weitere Reaktionen:

Daniel Huber (AUT/Achter): "Wir hatten eine zähe Saison, da ist viel passiert. Dass Stefan jetzt Gold macht, ist genial. Das zeigt, welche Größe er in der Sportart ist und abliefern kann, wenn es drauf ankommt. Uns allen gibt das einen Ruck, das ist sehr positiv für den Teambewerb."

Jan Hörl (AUT/Zehnter bei WM-Debüt): "Mit dem ersten Sprung war ich nicht ganz zufrieden, umso besser war dann der Zweite. Da ist mir echt ein guter Sprung geglückt und ich bin noch nach vorne marschiert. Morgen ist im Teambewerb ein neuer Tag. Wir freuen uns darauf, aber jeder muss seinen Job machen, die Medaille ist nicht zum Abholen."

Zum Titelgewinn von Kraft: "Stefan weiß genau, was er will. Er hat eine klare Linie in seinem Konzept und auf seinem Weg. Er ist nicht umsonst seit vielen Jahren vorne dabei und jetzt zum dritten Mal Weltmeister. Das war sehr verdient."

Philipp Aschenwald (AUT/Elfter): "Mannschaftlich waren wir sehr stark, mit meiner Leistung bin ich aber nicht ganz zufrieden. Der zweite Sprung war aber viel wert."

Zu Kraft: "Dass Stefan das so gut umsetzt, spricht für ihn. Das so auf den Punkt hinzubringen, wenn es zählt, Hut ab."