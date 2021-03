Nordische WM: Reaktionen auf ÖSV-Gold durch Kraft

"In Planica bei der Skiflug-WM konnte ich mir die Socken nicht mehr anziehen, ich war so weit weg" - BILD

Reaktionen nach WM-Gold durch den Skispringer Stefan Kraft am Freitag in Oberstdorf (via ORF):

Stefan Kraft (Weltmeister): "Unglaublich, dass das heute bei diesem Schneewunder von Oberstdorf passiert. In Planica bei der Skiflug-WM konnte ich mir die Socken nicht mehr anziehen, ich war so weit weg. Dass ich heute so dastehe, dass es körperlich so gut geht, dafür muss ich so vielen Leuten danken. Ich habe es immer gespürt, wenn es mir körperlich richtig gut geht, dann ist etwas möglich. Riesigen, herzlichen Dank. Es war so eine Schneeschlacht wie bei meinem ersten Weltcupsieg in Oberstdorf. Es war jeder Sprung wie aus einem Guss, ich bin so richtig in einen Flow hineingekommen. Ich war jetzt schon brutal nervös, es hat sich alles zusammengezogen da oben - aber es ist gut gegangen. Es war der Flow da, ich wusste, was zu tun ist. Ich habe mir gesagt, jetzt nicht zurückziehen, du musst voll attackieren. Es war so eine Energie im Sprung drinnen, so hat es echt Spaß gemacht. Mit dieser Vorgeschichte ist es wunderschön und unglaublich für mich."

Daniel Huber (AUT/8.): "Ich bin heute echt mutig skigesprungen. Mir hat der zweite Sprung auch nicht schlecht gefallen. Er war vielleicht auf der schärferen Seite, aber das braucht es auch. Im Flug habe ich es dann schon ein bisserl liegen gelassen. Es tut schon ein wenig weh, viele Fehler habe ich meinem Gefühl nach nicht gemacht."

Zu Kraft: "Mega. Ich war über mich nur kurz traurig. Wir haben als ganzes Team heuer viel durchmachen müssen, er mit seinem Kreuz noch einmal mehr - da vergönnt man es noch mehr."